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Возможно, сразу после того, как рынок графических процессоров сделал маленький шаг к преодолению дефицита, ему предстоит вернуться на несколько шагов обратно. Уже больше недели видеокарты дешевеют на 20-70% из-за падения курсов популярных криптовалют. Майнить их стало невыгодно, вследствие чего дополнительные чипы не скупают перекупщики. Вскоре эра благополучных и околорекомендованных цен может закончиться.

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На это указывает затягивающийся дефицит видеопамяти типа GDDR6, производить которую стали в значительно меньших количествах, чем ранее. Перенасыщение рынка памятью GDDR5 уже сказалось на том, что отдельно взятая память GDDR6 начала дорожать на 15-25%. Другая проблема, по словам аналитиков trendforce, заключается в том, что производители новой памяти обслуживают графический сегмент рынка по остаточному принципу.

Даже несмотря на то, что большую часть долгосрочных контрактов выкупили nVidia и AMD, производителям сейчас гораздо выгоднее сосредоточиться на серверных компьютерах и на постоянно растущем рынке смартфонов. Не особо помогает геймерам и оживление вторичного рынка, т.к. спрос на новые микросхемы падает недостаточно быстро.

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