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Как правило, мужчинам гораздо больше интересны достижения в сфере технологий, освоения космоса, разработки и усовершенствования автомобилей, поэтому вы вполне можете не знать, кто такой Бернар Арно. Если вы впервые слышите это имя, для справки: это самый богатый человек на планете по версии журнала Forbes. Его компания Louis Vuitton принесла ему 192.4 млрд долларов США.

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Если вы увлекаетесь этим вопросом, вы спросите, а как он смог вырваться на первое место, обогнав самого Илона Маска и Джеффа Безоса. Всё дело в том, что пока последние устраивали между собой гонку за лидерство, их легко обогнал Бернар Арно, на которого они даже не обратили внимания. Стоит отметить, что во владении у Илона Маска и Джеффа Безоса находятся аэрокосмические компании, ракеты производства которых уже не раз показывали себя с хорошей стороны.

Louis Vuitton не занимается полётами в космос, реактивными двигателями и прочими рискованными занятиями. Компания представляет собой один из известнейших французских модных домов, специализацией которого является бижутерия, сумочки, модная и современная одежда, аксессуары, парфюмерия, обувь, часы, ювелирные изделия и много всего другого.