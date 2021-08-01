Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мошенники скопировали сайт Discord и крадут аккаунты Steam

Выглядит похоже, но нас не проведёшь.
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если вы любитель чуточку поиграть перед завтраком, чуточку перед обедом и немного перед сном, а используете для этого мессенджер Discord, сегодня мы расскажем вам, как не потерять аккаунт Steam из-за мошенников. Несколько недель назад, возможно вы знаете, сервис Epic Games Store начал бесплатную раздачу Discord Nitro для новых пользователей. Желающих получить подписку оказалось даже больше, чем можно было предположить. Настолько, что мошенники тоже решили устроить свою "раздачу Discord Nitro". Естественно, с подвохом.

реклама

Во многих социальных сетях начали распространять ссылки на фейковый сайт Discord, полностью скопированный по дизайну у оригинального. В постах с прикреплёнными ссылками говорилось, что Steam устраивает специальную бесплатную раздачу Discord Nitro на три месяца. "Получить подписку" по таким ссылкам можно буквально за 2 минуты. Всё, что требуется от пользователя – это его логин и пароль от Steam. Со стороны процедура может показаться честной, учитывая, что ровно того же недавно требовал Epic Games.

На самом же деле злоумышленников выдал банальный недочёт: так как они прикидывались сервисом Discord, они не могли написать его в домене по той причине, что он уже давно запатентован и защищён законом. Поэтому им пришлось сделать его таким: https://disrcod.com/". С первого взгляда и не заметишь, что сайт с подвохом. Как вы уже поняли, после того, как пользователи вводили данные от Steam, их аккаунты попадали в руки третьих особ.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
38
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
10
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 38
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
95
В Steam скоро станет доступен новый Half-Life 2 от nVidia, EVGA, Orivin и Valve
10
Подорожание Эфира увеличило доходность майнинга на видеокартах – GeForce 3060 Ti окупается за 7 мес
35
Мошенники взламывают Steam аккаунты под предлогом раздачи Discord Nitro
5
Легендарный разработчик видеокарт 3dfx Interactive может вернуться спустя 20 лет
34
Простой старт фарминга Chia Coin – подбираем оптимальную комплектацию для майнинга криптовалюты
18
Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
30
Palit оценила снижение производительности видеокарт после майнинга
43
Redmi Note 8 Pro и другие 20 телефонов Xiaomi завершат жизненный цикл не получив Android 12/MIUI 13
+
Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google
6
AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S
15
Прототип материнской платы на базе чипсета Intel Z690 красуется на фото
2
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
15
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
46
AMD официально дала старт появлению гибридных процессоров Ryzen 5000G в розничной продаже
48
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
65
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
59
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG Crosshair VIII Extreme AM4
12
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
52
Ключи дешифрования BitLocker в текстовом виде можно перехватить из чипа TPM
3

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
85
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
38
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6

Сейчас обсуждают

GO!
20:29
Rx 5700 рефы турбинки стоили именно 22к на старте и спокойно лежали в магазине. Сам тогда выбирал такую, цены помню.
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Yolanda Tarska
20:27
И зачем, такой уровень был везде доступен в 2016 году, т.е. 5 лет назад на картах 1070. Сейчас такие карты на исходе, ну ещё годик посидеть, а лучи нужны, макс графика это только с лучами.
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
over_tolik
20:27
не истек, поэтому пришлось менять в российском тефале. Через сервсисный центр отправили в москву. Дело в том, что модель французская была, не помню уже подробности, прислали ту, которая на российский ...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Юрка Затварницкий
20:27
1070Ти ОС мощнее 1080Ти? это как? тут 1080ОС бывает не догоняет стоковую 1080Ти а тут 1070Ти...интересно однако
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
Yolanda Tarska
20:26
У меня были Voodoo Graphics PCI 6МB, китайская ноунейм карта, потом оригинальная Voodoo3 2000 AGP, уже после краха компании была куплена Voodoo5 5500 AGP, действительно карта была очень плохая, ведь э...
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
ssdtm
20:25
Частые сливы поперли, в октябре - ноябре уже можно будет брать 12900к и новенькую DDR5 , DDR4 надоела - ничего нового
Инженерный образец 16-ядерного 24-поточного CPU Intel Alder Lake-S почти догнал Core i9-11900K
brexton
20:24
Если 3dfx предложит серию современных видеокарт уровня GTX 1660 SUPER без лучей Хуанга и по нормальной цене, то я бы купил. На данном этапе развития техники лучи выглядят как пятая нога у собаки.
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
zalupsmus
20:23
Кругом одни специалисты высокого профиля смотрю - у всех всё кривое. То драйверы кривые, то наработки...
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
VertusR6
20:22
Петушок беги сливать пока не поздно, а то раком поставят и увезут в Ереван коллекторы, будешь говнo и мусор мести.
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
Alex23
20:18
так и будет
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем