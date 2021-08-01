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Если вы любитель чуточку поиграть перед завтраком, чуточку перед обедом и немного перед сном, а используете для этого мессенджер Discord, сегодня мы расскажем вам, как не потерять аккаунт Steam из-за мошенников. Несколько недель назад, возможно вы знаете, сервис Epic Games Store начал бесплатную раздачу Discord Nitro для новых пользователей. Желающих получить подписку оказалось даже больше, чем можно было предположить. Настолько, что мошенники тоже решили устроить свою "раздачу Discord Nitro". Естественно, с подвохом.

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Во многих социальных сетях начали распространять ссылки на фейковый сайт Discord, полностью скопированный по дизайну у оригинального. В постах с прикреплёнными ссылками говорилось, что Steam устраивает специальную бесплатную раздачу Discord Nitro на три месяца. "Получить подписку" по таким ссылкам можно буквально за 2 минуты. Всё, что требуется от пользователя – это его логин и пароль от Steam. Со стороны процедура может показаться честной, учитывая, что ровно того же недавно требовал Epic Games.

На самом же деле злоумышленников выдал банальный недочёт: так как они прикидывались сервисом Discord, они не могли написать его в домене по той причине, что он уже давно запатентован и защищён законом. Поэтому им пришлось сделать его таким: https://disrcod.com/". С первого взгляда и не заметишь, что сайт с подвохом. Как вы уже поняли, после того, как пользователи вводили данные от Steam, их аккаунты попадали в руки третьих особ.