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Half-Life 2. Помните ли вы эту игру спустя десятилетие? В это трудно поверить, но первый релиз эпизода вышел в очень далёком 2004-м году. С тех пор свет увидело только одно оригинальное творение: Half-Life: Alyx – потрясающий экшен в духе старой-доброй "Халвы". Единственный недостаток игры – VR. Отнюдь не у каждого, кто бы хотел поиграть, есть VR-очки. К счастью, скоро абсолютно любой геймер с любым кошельком и бюджетом сможет вновь погрузить в атмосферу Half-Life. Поможет в этом сборник Half-Life 2: Remastered Collection.

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Он представляет из себя оригинальную версию (Half-Life 2) и сборку двух эпизодов (Episode 1 и Episode 2) весом в 18 Гб. Не малоизвестный румынский моддер Филипп Виктор и его команда разработчиков недавно взялись за полный редизайн серии. Главная задача создателей проекта – вдохновение игроков, которые уже позабыли Half-Life, снова почувствовать себя в детстве или молодости, вспомнить старые механики и опасных монстров, обитающих в городе City 17.

Стоит отметить, что спонсорами Half-Life 2: Remastered Collection выступили одни из самых влиятельных производителей электроники в мире: nVidia и EVGA, а также дочерняя платформа Electronic Arts Origin. В числе разработчиков присутствует и сама компания Valve (единоличный держатель Steam). Хотя она и не занималась непосредственной разработкой, в данном случае она выступает гарантом качества.

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