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Скоро в свет выходит новая версия OC от Microsoft под названием Windows 11, а это значит, что пришло время разбираться в том, какую из систем выбрать. Наверное, большинство из вас и не знало, что можно не просто приобрести Windows, а ещё и выбирать между Windows 11 Pro и Windows 11 Home. На самом деле их функционал очень похож друг на друга, но есть несколько важных различий. Независимые эксперты уже представили их в виде таблицы.

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Перво-наперво, конечно, их отличает цена. Если за базовую Windows 11 Home просят 10 400 рублей (140 долларов), то продвинутая Windows 11 Pro для профессионалов будет стоить 15 тыс. руб. (200 долларов). Вторая особенность связана с установкой: поставить Pro версию можно будет только с наличием высокоскоростного широкополосного интернета и учётной записи Microsoft. Одни из важнейших особенностей про – функции Hyper-V и Windows Sandbox. Кроме того, стандартный пакет не поддерживает процессоры с более чем 128 ядрами.

Немаловажное ограничение Home – 128 ГБ ОЗУ, тогда как Pro свободно поддерживает 2 ТБ. Среди прочих различий можно выделить отсутствие в базовой комплектации удалённого рабочего стола и режима MDM (управление мобильными устройства).

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