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Microsoft: вы не сможете установить Windows 11, если ваш ПК её не поддерживает

Компания станет менее лояльной к пользователям.
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Сейчас и до релиза Windows 11 у всех, чей компьютер на поддерживает Windows 11, есть единственный шанс опробовать на себе все новые возможности перспективной ОС. Стадия бета-тестирования позволяет абсолютно всем пользователям окунуться в мир Windows 11, но, как сообщает ресурс WindowsLatest, в этот раз компания Microsoft выбрала менее лояльную политику по установке операционной системы.

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Как известно, юзеры частенько находят способы обойти официальные ограничения путём различных махинаций. У многих это уже стало хобби, однако даже у них не получится "взломать" Windows 11. Сотрудники Microsoft сообщили, что они категорически против каких-либо лазеек и способов установить новую ОС на старые системы. Сделать это будет невозможно, т.к. системные механизмы в данном случае будут работать очень и очень строго.

Всяческие патчи и попытки прорваться сквозь Центр Обновлений Windows 11 будут жестко пресекаться. Каким образом это будет отслеживаться – неизвестно, но заявления компании звучат убедительно. Причина, по которой пользователям выдвинули такие требования – стремление компании обеспечить всем своим клиентам полную безопасность, а их компьютерам – продуктивность и мощность.
Источник.

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Microsoft запретит установку Windows 11 на несовместимые компьютеры
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Microsoft: вы не сможете установить Windows 11, если ваш ПК её не поддерживает
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