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В прошлом мы рассказывали вам об одном довольно нетипичном недостатке видеохостинга YouTube. Это не портящиеся зрение или чрезмерная заинтересованность в контенте, хотя это тоже, безусловно, не самые лучшие последствия обычного просмотра роликов. Проблема "старого YouTube" в том, что он являлся эхо-камерой. Это явление работает таким образом, что пользователь не узнаёт ничего нового, если сам не станет искать это в поиске. В 2021 году утверждать, что многие зрители станут заниматься поиском информации вместо листания ленты – смешно. Официальная статистика Facebook и Instagram чётко демонстрируют реальные интересы пользователей.

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Вчера у хостинга случился многолетний прорыв – на YouTube появились рекомендации, не соответствующие истории просмотра владельца аккаунта. Главный минус постепенного превращения площадки в эхо-камеру – тот факт, что "погуглив" что-нибудь в ютубе, юзер больше не увидит альтернативных точек зрения. Таким образом ему будут годами показывать мнения лишь с одной стороны. Теперь можно смело сказать, что разработчики озаботились данной проблемой, т.к. появилась вкладка "Новое для вас". Иными словами, её можно назвать выходом из зоны комфорта.

Её главная задача – случайный подбор популярных и интересных роликов, которые не входят в обычный "рацион" пользователя. Они не будут совпадать с его интересами, приоритетами или историей просмотра. Только воля случая. Официальный комментарий Google по этому вопросу таков: "Мы сделали это, чтобы пользователи смогли исследовать иную сторону ютуба, находящуюся за пределами их интересов". Полноценная работы вкладки "Новое для вас" будет обеспечена до конца текущего месяца.

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