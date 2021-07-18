Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
Пару дней назад компания Microsoft нашумела в сети новой Windows 11. Конечно, возможность бесплатно перейти на новую версию операционной системы заинтриговала многих. Уже сейчас проводятся первые рабочие тесты ОС, а желающим её испробовать раньше других дали возможность скачать бета-версию. Она не может похвастаться особой стабильностью, зато имеет все функции обновленной Windows и практически не уступает ей по быстродействию.
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В компании не рекомендуют устанавливать её на рабочий ПК из-за возможных проблем. Такой эксперимент идеально подойдёт для компьютера, которым пользуются реже, чем несколько раз в день. Как выяснили инсайдеры, ОС представляет из себя не только набор улучшений и новинок. Microsoft приготовили ещё один сюрприз.
Инсайдерский портал, который имеет связи с офисом Microsoft по разработке систем, опубликовал скриншоты, на которых можно увидеть работу нового ядра coreOS (NT 11). Нынешнее NT 10 обрабатывает информацию значительно медленнее. Кроме того, заметно, что Microsoft провела серьёзную работу над редизайном интерфейса системы и иконок. Последние больше не выглядят так, как будто их просто скопировали с Windows XP.
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