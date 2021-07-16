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Журналисты ни на секунду не перестают "забрасывать" Rockstar Games вопросами. Чаще всего в них фигурирует несуществующая пока что Grand Theft Auto 6 – долгожданное продолжение легендарной игры. В какой-то момент вопросы начали задавать всем, кто имеет хоть какое-то малейшее отношение к Rockstar. Основатель и ген. директор компании Сэм Хаузер также не избежал этой участи.

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Во время случайного разговора с журналистами у него в очередной раз спросили, когда же выйдет GTA 6, на что он ответил, что игру можно не ждать в принципе. Неизвестно, было ли это шуткой, но мистер Хаузер сказал, что креативный директор GTA 6, который возглавит проект, пока что даже не родился.

Как и все части серии, разработчики планируют сделать GTA 6 новаторской во всех существующих планах. От геймплея до сеттинга. Игра обязана наполняться юношескими идеями и энергией в течении ещё нескольких лет. Если принять слова директора всерьёз, то релиз не планируется в ближайшие 10-20 лет.

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Основатель Rockstar понимает, что фанатам нужна новая игра, новый сюжет, новые фишки и крутые механики, но сейчас этого всего нет. Разработчики не могут повторить судьбу Cyberpunk 2077 и выпустить на рынок сырую игру, поэтому они и не говорят о конкретных сроках выхода. Более того, если это правда, в ближайшие годы фанатам придётся довольствоваться только слухами и утечками, которые вряд-ли несут правду. По той лишь причине, что GTA 6 вполне может быть выдумкой комьюнити.

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