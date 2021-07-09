В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
Прошлыми героями наших новостей становились майнеры, которые пытались обмануть государство, устанавливая станции по добыче криптовалюты прямо в щитки с электроэнергией. Такие случаи и правда часто фиксируются, однако ни один из них не сравнится с тем, что недавно случилось в одной из областей Украины. Там была обнаружена и ликвидирована крупнейшая незаконная майнинг-ферма на территории страны.
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Правоохранители пока что не установили, сколько времени она проработала, но, по предварительным подсчётам, лишь за месяц она потребляла электричества на 7 миллионов гривен (19 млн. руб.). Незаконную деятельность оборудовали прямо в одном из бывших складских помещений АТ «Винницаоблэнерго». Мошенники и не думали, что оставляют в системе огромнейшие следы.
Во все прошлые разы майнеры ставили на щитки специальные программы, которые скрывали затраты электричества, но в данном случае они были просто бесполезны. Скрыть потери такого масштаба практически невозможно. Сотрудники полиции отмечают, что на пике работы ферма вполне могла полностью лишить электроэнергии город Винницу, а, возможно, и всю область, если бы майнеры неправильно использовали найденную ими оплошность в системе безопасности.
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