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Недавний скандал вокруг новой Triple-A игры украинской студии GSC Game World только начал сходить на нет, как разработчики вновь его подогрели. Дело в том, что некоторых пользователей не устроило название. По их мнению, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен называться следующим образом: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отличия не большие: всего лишь в букве "е". Если вы ещё не догадались, второй вариант совпадает с украинскими нормами правописания.

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У разработчиков неоднократно спрашивали, почему игру назвали "неправильно". Вчера 2 сотрудника GSC дали интервью блогеру OLDboi, в котором рассказали, что таковое требование выдвинуло не их руководство, а компания Microsoft. После релиза именно она занимается рекламой и издательством игры. Комментарий Microsoft по этому поводу следующий: с данным названием игра будет смотреться и звучать более атмосферной.

Кроме того, после трагедии на ЧАЭС большая часть мира услышала об этом на английском языке: Chernobyl. Вряд-ли обычный геймер из Америки или Австралии поймёт, что Chernobyl и Chornobyl – это практически одно и тоже. В случае, если бы Microsoft приняла решение назвать игру по-другому, началась бы тотальная неразбериха. Рекламировать игру гораздо проще, когда у неё есть одно-единственное фиксированное название.