Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"

Игра будет писаться через "е", даже если это не понравится всему украинскому комьюнити.
[ ] для раздела Блоги
1
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Недавний скандал вокруг новой Triple-A игры украинской студии GSC Game World только начал сходить на нет, как разработчики вновь его подогрели. Дело в том, что некоторых пользователей не устроило название. По их мнению, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен называться следующим образом: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отличия не большие: всего лишь в букве "е". Если вы ещё не догадались, второй вариант совпадает с украинскими нормами правописания.

реклама

У разработчиков неоднократно спрашивали, почему игру назвали "неправильно". Вчера 2 сотрудника GSC дали интервью блогеру OLDboi, в котором рассказали, что таковое требование выдвинуло не их руководство, а компания Microsoft. После релиза именно она занимается рекламой и издательством игры. Комментарий Microsoft по этому поводу следующий: с данным названием игра будет смотреться и звучать более атмосферной.

Кроме того, после трагедии на ЧАЭС большая часть мира услышала об этом на английском языке: Chernobyl. Вряд-ли обычный геймер из Америки или Австралии поймёт, что Chernobyl и Chornobyl – это практически одно и тоже. В случае, если бы Microsoft приняла решение назвать игру по-другому, началась бы тотальная неразбериха. Рекламировать игру гораздо проще, когда у неё есть одно-единственное фиксированное название.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
3
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
6
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
30
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
24

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
103
71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
24
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
85
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
7
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
86
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
63
Xiaomi MI MIX 4 станет самым дорогим смартфоном компании
19
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
144
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
4
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
40
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
55
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
24
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
53
MSI вновь запустила производство GeForce GT 730 на архитектуре Kepler
16
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
19
NVIDIA vs AMD – 8 поколений флагманов на одном графике в тестах производительности от Wccftech
83
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
17
Японцам удалось изучить модули DDR5 вблизи
17
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
16
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
11

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
45
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
63
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
3
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
9
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
6

Сейчас обсуждают

diaaablo
14:29
Не должно быть вообще никакой цены, карты должны раздавать бесплатно и приплачивать халявщикам!
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Spambomber223
14:29
Панасофский, с таким конским ценником иди-ка вместе со своим братаном Зелотом в дупу к шитилинку.
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3070 Ti приблизилась к GeForce RTX 3060
Alexander Stolz
14:27
Хохлы соснули как обычно.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
Виталий Shokerxxx
14:26
он не будет офф тестировщиком но внештатным будет + озвучка гг будет от него.
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
century84
14:26
"цена GeForce RTX 3070 Ti приблизилась к GeForce RTX 3060 " - который стоит минимум в 2 раза дороже чем должен.
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3070 Ti приблизилась к GeForce RTX 3060
AnnoDomini14
14:25
С вами тут не соскучишься! Петросяны. Читать местные комментарии- все равно, что посмотреть "Шоу Бенни Хилла".
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
NOFX
14:25
О и ты урод моральный уже тут трешься? Кто тебя из под шконки выпустил?!
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Каа
14:24
Сам нарисовал? Круто вышло.
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
NOFX
14:24
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Spambomber223
14:24
Автора не Зелот ли покусал, али ещё что похуже сотворил? КГ/АМ.
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем