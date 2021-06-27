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Японская корпорация Sony, как и многие IT-компании, несёт большие убытки. Официальная презентация PlayStation 5 прошла чуть более года назад, а устройства на рынке всё ещё продаются по заоблачным ценам. Ситуация с дефицитом чипов, скорее всего, не улучшится, но по словам исполнительного директора компании Кэнитиро Ёсиды, это не помешает ей достичь рекордного количества поставок.

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На собрании акционеров директор выступил не только с плохими новостями относительно нехватки микросхем. Ко всему прочему он добавил, что вскоре компания поставит новый абсолютный рекорд отгрузки PlayStation на рынок. С 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го японская фирма отгрузит более 22,6 миллионов консолей нового поколения.

В далёком 1998-м ровно столько моделей PlayStation 1 – самой первой модели известной игровой приставки, попало в руки пользователей по всему миру. Чуть меньше отгрузили PlayStation 2 – 22 миллиона. С PS3 продажи упали до 14,4 млн копий, а с PS4 поднялись до 20 миллионов. Эта информация косвенно влияет и на то, когда появятся первые полноценные некстген игры. Судя по всему, не раньше 2023 года: если игры выйдут, а поиграть на них сумеет меньшинство, они не окупятся.