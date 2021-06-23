Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
На недавней выставке E3 отгремел трейлер будущей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. К сожалению, новички в видеоиграх не оценили игру по достоинству. Аналитики сообщают, что по рейтингу популярности она не вошла даже в ТОП-5. Первое место безоговорочно заняла Forza Horizon 5. Сеттинг и сюжетные элементы понравились только бывалым игрокам. И то, не всем. Насчёт графики и стрельбы в игре возникло немало споров.
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Основные претензии состоят в том, что игровой ИИ, показанный в трейлере, мягко говоря, не отличается особыми способностями. Во-вторых, когда главный герой расправлялся с тем самым ИИ, он за раз выстреливал по 10 и больше патронов, не получая никакой отдачи. Во время автоматической стрельбы прицел на огнестрельном оружии ГГ не двигался. Немного странно, зная, как разработчики трудились над этим в прошлых частях серии.
В последнем сообщении PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что зрители и правда заметили много оплошностей, но просмотрели самое интересное. Например, нескольких новых монстров Зоны. О них не говорили в комментариях. Дабы не портить интригу, Захар не уточнил, о ком идёт речь. С поиском пользователи справятся сами.
После того, как в студии прочитали комментарии к геймплейному трейлеру, команда удивилась вопросу, неужели показан реальный игровой процесс. Разработчики подтверждают, что они не монтировали ни одного кадра. Всё, что увидели пользователи, будет в игре. Кроме того, за полтора года работы в GSC Захар Бочаров ни разу не заметил, чтобы из игры вырезали какой-либо контент. Сравнивая с тем же киберпанком, это большой плюс.
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