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Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров

Каких именно – игрокам предстоит выяснить самостоятельно.
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1
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Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
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На недавней выставке E3 отгремел трейлер будущей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. К сожалению, новички в видеоиграх не оценили игру по достоинству. Аналитики сообщают, что по рейтингу популярности она не вошла даже в ТОП-5. Первое место безоговорочно заняла Forza Horizon 5. Сеттинг и сюжетные элементы понравились только бывалым игрокам. И то, не всем. Насчёт графики и стрельбы в игре возникло немало споров.

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Основные претензии состоят в том, что игровой ИИ, показанный в трейлере, мягко говоря, не отличается особыми способностями. Во-вторых, когда главный герой расправлялся с тем самым ИИ, он за раз выстреливал по 10 и больше патронов, не получая никакой отдачи. Во время автоматической стрельбы прицел на огнестрельном оружии ГГ не двигался. Немного странно, зная, как разработчики трудились над этим в прошлых частях серии.

В последнем сообщении PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что зрители и правда заметили много оплошностей, но просмотрели самое интересное. Например, нескольких новых монстров Зоны. О них не говорили в комментариях. Дабы не портить интригу, Захар не уточнил, о ком идёт речь. С поиском пользователи справятся сами.

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В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
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После того, как в студии прочитали комментарии к геймплейному трейлеру, команда удивилась вопросу, неужели показан реальный игровой процесс. Разработчики подтверждают, что они не монтировали ни одного кадра. Всё, что увидели пользователи, будет в игре. Кроме того, за полтора года работы в GSC Захар Бочаров ни разу не заметил, чтобы из игры вырезали какой-либо контент. Сравнивая с тем же киберпанком, это большой плюс.

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