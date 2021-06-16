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"128 – достаточно большое количество игроков, как для одного матча в Battlefield 2042" – подумали разработчики, и решили встроить в игру ботов. Наверное, вы слышали слухи о том, что в последнее время в мультиплеерных играх часто замечают ботов. В большинстве случаев их нахождение в матче безосновательно. Они только портят игровой опыт. Вычислить их можно по одному простому признаку: в какую-бы игру вы не играли, боты никогда не останавливаются. Кроме того, не отвечают в чате, однако это субъективно.

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К искусственному интеллекту в одиночном режиме уже давно все привыкли. Другое дело – мультиплеер. Знание того, что во время разгара битвы ты убил не реальных игроков, а компьютерную симуляцию, не особо радует геймеров с любым уровнем игры. Ранее инсайдеры говорили, что в новой части Battlefield такая практика будет отсутствовать. Разработчики же в разделе "Вопросы и ответы" это опровергли.

По их словам, игроки будут встречать ботов в онлайне каждый раз, когда в матч не зайдёт ровно 128 человек. Эта механика, говорят создатели игры, поможет сделать Battlefield честным и объективным независимо от того, сколько игроков покинули матч. Пока что присутствие ботов подтвердили в двух режимах: "Захват" и "Прорыв". Об остальных ничего не известно.

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