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Привычная возможность вытащить старый процессор из сокета, поставив на его место более мощный, может исчезнуть. Компания Intel придумала новую линейку настольных процессоров Core 11000 с незаметной буковкой "B" в конце. По информации инсайдеров, эта маленькая "B" может означать только одно: извлечь процессор нового поколения из системной платы без специального оборудования не выйдет. Пока что в линейку включено всего 4 чипа для Core i3, i5, i7 и i9.

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Американский портал ProfesionalReview сообщает, что та самая "B" – сокращение от BGA – способа крепления процессора. Несмотря на то, что камни Intel в основном предназначены для пользовательских ПК, отныне заменить их без обращения в сервисный центр будет нельзя. Более того, после вмешательства во внутреннюю структуру крепления скорее всего аннулируется гарантия на продукт.

По утверждению сотрудников Intel, массовое производство данных процессоров началось приблизительно во 2-м квартале текущего года. Стоит отметить, что Intel официально слухи не подтвердила. На не слишком приятное нововведение указывают лишь некоторые детали. Через социальные сети у компании уже спрашивали, что означает "B", однако никакого ответа не последовало.