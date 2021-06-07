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В Cyberpunk 2077 ездят на хот-догах, а графика похожа на мультяшную: в сеть слили нарезки 2013 года

Таких утечек разработчики обычно и опасаются.
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В жизни каждой видеоигры бывают моменты, когда её лучше никому не показывать: интернет-тролли частенько через года высмеют разработчиков и саму игру, снижая её рейтинг. Как правило, ничего такого не случается, но вышедшая в этом году Cyberpunk 2077 – проблемная во всех планах игра. Свою долю "хейта" тайтл от CD Projekt RED уже получил. Видимо, на портале 4Chan посчитали, что не до конца.

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Там опубликовали несколько смешных роликов, на которых можно увидеть, как в совсем ранней версии Cyberpunk 2077 главные герои катаются на хот-догах, а вместо колёс у них бургеры. Вторая партия видео показывает запечатлённые баги Киберпанка. Разработчики специально записывали их на разных стадиях создания игры. Очевидно, чтобы впоследствии понимать, что им предстоит исправить.

Создатель нарезок склеивал их примерно за год до релиза игры. Стоит отметить, что ролик сделан с чувством юмора: в начале его творец показал, как по дороге вместо мотоцикла ездит курица, далее выстрелы из ружья заставляют машины отлетать на десятки метров, потом персонаж съедает бургер глазом, а затем ещё один персонаж рассекает аэропорт верхом на домашней кошке породы "сфинкс". Остальные моменты вы можете посмотреть на streamable. В некоторых из них есть материалы для взрослых.
Источники: 1, 2.

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