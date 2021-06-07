В Америке люди выстраиваются в очередь, чтобы получить новую RTX 3080 Ti, и им не хватает
Ещё несколько недель назад ситуация с видеокартами находилась на критическом уровне: свободно купить модель по рекомендуемой цене не представлялось возможным. Сегодня же наблюдаются улучшения: магазин Micro Center в Далласе, Техас, США, продавал новые GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA за 2 500 долларов (182 тыс. руб.). Единственное ограничение – на одну семью больше одной видеокарты не дают ни за какие суммы.
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На платформе Twitch пользователь PrestonALewis показал прямую трансляцию с одной из самых больших очередей за RTX 3080 Ti. В ролике видно, что около магазина стоят сотни людей, и каждый из них хочет получить модель первым. Представителям ритейлера предлагают в 2 и в 3 раза превышающую рекомендованную стоимость цену, но они не соглашаются.
Средняя стоимость на GPU нового поколения выросла в 4 раза. По рекомендованной цене в 1 200 долларов в Америке устройства продавались не более часа. Далее спекулянты в качестве минимального ценника поставили 2 400-2 600 долларов (175-190 тыс. руб.). Российские точки предлагают модель по более демократичной цене: за 115 тыс. руб. На площадке Avito средняя стоимость превышает 240 тыс. руб. за новую видеокарту.
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