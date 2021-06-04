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Недавно в игре Counter-Strike: Global Offensive проходил отборочный турнир. В ходе него украинской команде Akuma нужно было сыграть с международными фаворитами по CS:GO: Natus Vincere (Na`Vi) и Virtus.Pro (VP). Первых соперников они выиграли безоговорочно, хоть Na`Vi и считается третьей в мире по уровню игры. Со вторыми вышло чуть сложнее, но первый матч с ними Akuma тоже взяла себе. По результатам турнира, за отменную игру Akuma получила приз в размере 5 тыс. долларов и заняла третье место в таблице. Однако команду обвиняют в читерстве.

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Разобраться в этой ситуации довольно сложно, ведь случай упущен, а теперь ничего доказать нельзя, но предположить возможное использование читов со стороны Akuma можно. Во-первых, Сергей Атаманчук (Sergiz) время от времени поглядывал в левую сторону экрана, пристально изучая стоящую рядом стену. Этот факт, который хорошо видно на записи стрима, назвали наличием у Сергея радара – прибора, показывающего расположение игроков на карте.

Во-вторых, Александр Злобин (Psycho) прицелом в голову вёл игрока вражеской команды через дым, но не стрелял. Возможно, это лишь мастерство игры, но он целился ему ровно в голову, практически не отрывая курсора. Странно, зная, что даже приблизительных очертаний врага он видеть не мог. В матче против Virtus.Pro украинская команда сотворила настоящее чудо: во время отходного маневра и перепланировки, когда соперники заходили к ней сзади, все игроки как по непроизнесённой команде повернулись и в щепки разбили весь состав Virtus.Pro. Как видите, прямых доказательств вины Akuma нет.