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С момента, когда Counter-Strike: Global Offensive сделали бесплатной, прошло уже немало времени. Более нескольких лет подряд разработчик тайтла – компания Valve, не меняет привычных пользователям правил. Так, мы уже привыкли, что повысить звание или заработать более редкие предметы в соревновательных матчах можно абсолютно бесплатно. Их даже можно продать на торговой площадке. Кроме того, Prime-статус, который дается после достижения определённого звания, тоже бесплатен. Был. К сожалению, есть у этой системы один большой минус – читеры. Много читеров.

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Большая часть бесплатных читов разработчиками банится сразу же после их выхода, поэтому продвинутые игроки нередко прибегают к платным версиям. Они работают таким образом, чтобы система не идентифицировала их как чит, а файл с программой не замечала в принципе. Услышав просьбы геймеров, Valve наконец решила окончательно избавиться от всех читеров одним обновлением.

Сделает это компания просто: в Steam появится подписка на ранее бесплатные соревновательные матчи. Она будет стоить около 1 150 рублей. В стоимость подписки входит эксклюзивный Prime-статус и все его "плюшки". Для тех, кто не захочет оформлять подписку, обычные матчи будут доступны, но с одним условием: свой ранг игроки в них больше не поднимут.

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