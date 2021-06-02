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В недавнем финансовом отчёте для инвесторов студия CD Projekt RED попыталась убедить слушателей, что дела компании идут не так уж и плохо. К сожалению, даже если бы в ней работали самые профессиональные маркетологи мира, у них бы ничего не вышло. Провал Cyberpunk 2077 опустил рейтинг доверия к польской студии до самого низа. Поднять его до прошлой линии не так-то уж и легко. Но, похоже, что этим уже занимаются. Снова позитивно настроить пользователей на ближайшие 5-7 поможет выход The Witcher 4.

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Если слухи и домыслы окажутся верны, CDPR решила брать инвесторов козырем – начать разработку преемника легендарной The Witcher 3: Wild Hunt. На это указывает тот факт, что с 2022 года в студии планируют работать исключительно над Triple-A играми. Проект наивысшего качества, как, собственно, и Cyberpunk 2077, пока не получил огласки. Разработчики не говорят про него, а у инсайдеров не хватает данных.

Зацепка, косвенно указывающая на скорое появление The Witcher 4, лишь одна – короткое высказывание одного из сотрудников компании, в котором он произнёс, что CDPR будет делать игру по двум своим интеллектуальным собственностям: The Witcher и Cyberpunk. Логическое мышление сразу даёт понять, что Cyberpunk 2078, или как бы он не назывался, не появится. У игры и так слишком много до сих пор нерешённых проблем. Над ними трудятся 2/3 всех сотрудников. За то Ведьмак 4 вполне может выйти в 2023-2024 году. Чтобы окончательно не растерять поклонников и остаться на плаву, компании нужно нечто знакомое, понятное. Например, продолжение игры, которая спустя 6 лет считается шедевральной и непревзойдённой в своём жанре.

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