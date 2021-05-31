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В CD Projekt RED выбрали 10 лучших модов для всех частей The Witcher

Некоторые из них на улучшение графики.
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Отдельно для игры The Witcher 3 уже создали тысячи интересных модов. Большая часть из них нацелена на улучшение игровой графики. Хотя среднестатистический пользователь, играя в Ведьмака 3 на "ультрах", никогда не скажет про картинку обидных слов. Любители сверхреалистичных текстур и так качали новые модификации, а сегодня разработчики игры – студия CD Projekt RED, упростила выбор модов до 10-ти.

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Стоит отметить, что если ваш компьютер "дымится" и издаёт странные звуки от ванильной версии игры, устанавливать на неё красивые графические моды определённо не стоит. Перейдём к ним. Наибольшего внимания и уважения от CDPR заслужили следующие модификации: 
- The Witcher Overhaul Project: лучшие текстуры из всех существующих для The Witcher 1.
- Rise of the White Wolf Enhanced Edition: ещё один мод для первого Ведьмака. Полностью переработанный интерфейс главных персонажей, новые виды текстур, новые кат-сцены.
Masquerade: новый детективный сюжет для первой части Ведьмака.
Better Texture Environment: лучшие текстуры для The Witcher 2: Assassins of Kings.
Lykaon: уникальный сюжет, новые персонажи, второстепенные персонажи, новый стиль квестов.
Farewell of the White Wolf (прощание с Белым Волком): заключительная часть The Witcher 2; свадьба Геральта с Йеннифэр.
High Quality Faces: значительное улучшение текстур лиц в Ведьмак 3: Дикая Охота. Проявление натуральных черт лица.
Beautiful Grass: увеличивает реалистичность растений: деревьев, трав, листьев, кустов, клумб и т.д. в третьем Ведьмаке.
Phoenix Lighting Mod: дополняет освещение и тени в The Witcher 3.
The Witcher 3 HD Reworked Project: один из самых масштабных проектов для 3-го Ведьмака. Реконструирует все игровые текстуры в более плавные и приятные для глаз. Детализирует картинку, оставляя оригинальный шарм.
Источник.

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