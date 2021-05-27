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Наверное, многие из вас слышали шутки о том, что миллиардер Билл Гейтс решил лично чипировать население Земли с помощью вышек высокоскоростного интернета 5G. Возможно, вы даже слышали, что эти самые чипы в себе переносит вирус COVID-19. Все это, конечно, не правда. Людей не нужно заставлять чипироваться, ведь некоторые уже сделали это. Причём, добровольно.

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В основном данная практика распространена в Америке, но редкие случаи возникают и в других странах. К пример, в Украине. IT-специалист из Киева Павел Клец недавно вживил себе под кожу 8-й по счёту чип. Он сделал это на глазах журналистов, приехавших зафиксировать его знаменательное достижение.

Стоит отметить, что Павел не является киборгом и не служит в секретной разведке. Микросхемы нужны ему для самых простых бытовых задач: расплатиться за покупки в магазине, пройти контроль у турникета в метро, завести любимую машину или открыть свою страничку в Instagram. Первая микросхема, которую Павел вживил себе в руку, позволяла ему удобно открывать дверь, не делая лишних движений. Аппаратуру для своих экспериментов он закупает в США. По его словам, из-за маленького размера чипов они не создают ему дискомфорта. При необходимости он даже может вынуть их, чтобы пройти через металлодетектор.

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