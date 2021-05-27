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В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку

В будущем новых частей S.T.A.L.K.E.R. может не быть.
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Сюжетная линия первого Сталкера закончилась тем, что при правильной концовке, Стрелок нашёл в саркофаге тайную комнату и расстрелял в ней некие колбы, которые, как выяснилось, были О-Сознанием. Той переменной, что насылала на Зону выбросы и убивала живых существ, приближая глобальный катаклизм. Две следующие части рассказывали совершенно иные истории.

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Близится релиз долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2., и определённому количеству пользователей явно бы хотелось узнать её сюжет. Не всем, конечно, но для тех, кому не терпится знать, в сеть слили рабочий текст на 3 главы с прологом и эпилогом.

Пролог.
В прологе снова прокручивается концовка первой части. Разработчики показывают, что после уничтожения О-Сознания Зона стала расширяться ещё быстрее и ещё аномальнее. На фоне появляется бабка с детьми из неизвестной деревни, которую врасплох застигает сильный выброс: бабку отбрасывает волной, а дети и вовсе исчезают. Испуганная женщина поворачивает взгляд к тому месту, где стоит невидимый Стрелок, и со словами "Что ты наделал" исчезает из кадра. После увиденного Стрелок впадает в шок и пытается перерезать себе вены, однако его спасает бутылка водки, а точнее, её содержимое. После некоторых раздумий он берёт со стола письмо от Доктора и видит, что появилась возможность навсегда очистить Зону от радиации. На фоне подъезжают машины с вооруженными людьми, а герой спасается по крышам.

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Глава 1.
Всю первую главу Стрелок всеми силами пытается добраться до доктора, но ему всё время мешают. Когда у него наконец получается, Доктор рассказывает ему о проекте НИИЧАЗ (Научно Исследовательский Институт Чернобыльской Аномальной Зоны), и о том, что есть шанс вернуть счастливое время обратно. Чтобы искоренить Зону, работники НИИЧАЗ просят у Стрелка его квалифицированной помощи.

Глава 2.
Во время очередного задания Доктор и Стрелок понимают, что НИИЧАЗ не на их стороне: организация оказывается главным антагонистом, а напарники после незаконной экспедиции в секретный подземный комплекс лаборатории окончательно в этом убеждаются.

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Глава 3. Финал
Стрелку сложно в это поверить, но НИИЧАЗ намерена полностью подчинить себе Зону и расширить её влияние на тысячи километров. После очередных раздумий Зона подаёт Стрелку знак, после чего начинает ему активно помогать, дабы уничтожить холодный расчёт НИИЧАЗ. Спустя некоторое время герой узнаёт, что Зона была на его стороне, и в слезах просит у неё прощение за причинённый ущерб.

Эпилог.
Стрелок уничтожает установку НИИЧАЗ, после чего улетает из Зоны на вертолёте. Навсегда. Зона спасена, её "население" – тоже. Выбросы не предвидятся. Для тех, кто хочет много читать, полный вариант внизу.



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