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С недавних пор миллиардер Илон Маск начал странно вести себя в Twitter. Но странно лишь для тех, кто не разбирается в том, как работает рынок криптовалют. Знающие люди всё сразу поняли. Его сообщения в Twitter, в которых он то поддерживал криптовалюту Dogecoin, то, наоборот, говорил о её недостатках, вполне закономерны. Достоверно неизвестно, когда и сколько монет он покупал. По этому поводу ходят только легенды.

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Одна из них – существующий холодный кошелек, на котором лежат 36 миллиардов монет DOGE общей стоимостью в 12 млрд долларов. Узнать, кому он принадлежит, нельзя, однако в сети есть несколько доказательств, указывающих на Илона Маска. Первое из них – дата, когда в кошелёк перевели 56 миллиардов монет – февраль 2019 года. Несколько месяцев назад со счёта сняли 19 миллиардов DOGE, оставив на балансе 36 млрд. В тот момент как раз и поднялся "шум" вокруг Dogecoin.

Вторая транзакция датирована серединой апреля. Со счёта сняли 100 миллионов монет. Тогда курс превышал 30 рублей за монету. По информации аналитиков, практическое отсутствие переводов на кошельке может означать лишь одно – он принадлежит частному лицу. Соответственно, кто, кроме Илона Маска, может позволить себе хранить более 28% всех Dogecoin в мире. Учитывая это, можно сделать вывод, что всего в мире сейчас насчитывается около 125 миллиардов DOGE. Для примера, количество биткоинов не превышает 18 миллионов. По иной версии, владельцем кошелька является биржа Robinhood.

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