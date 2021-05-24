Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно стало известно, что 100 пользователей биржи BlockFi бесплатно получили возможность не работать до конца жизни и жить в вилле на берегу океана. Каждому из них перевели в среднем 7 биткоинов. Заплатили они за них не более 700 долларов. 14 мая торговая площадка ошиблась в вычислениях и перепутала доллары с биткоинами, отдав счастливчикам 35 миллионов американской валюты. Каждый из них сейчас имеет 350 тысяч долларов (25 миллионов 814 тыс. руб.). Внушительная сумма, учитывая, что любой из них вложил примерно 51 тыс. руб.

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Сразу после того, как "маленькая" оплошность сервиса была обнаружена, владельцы предложили вернуть средства обратно за вознаграждение в размере 500 долларов (37 тыс. руб.). Смешная сумма, по сравнению с внезапным "заработком" пользователей биржи.

Руководство биржи рассказало, что клиентские деньги не затронуты: 700 биткоинов хранились в резерве. Однако, от этого их стоимость не уменьшается. Биржа намерена возвращать криптовалюту через суд, причем иски будут подавать на каждого, кто откажется вернуть потерянные биткоины.

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