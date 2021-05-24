Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
Подорожание электричества, как оказалось, проблема слишком насущная, чтобы отлаживать её решение на завтра. Майнер из Австралии Кристиан Хасчек, к примеру, отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт GPU AMD R9 390 2015 года выпуска. Ежедневный мониторинг затрат на электроэнергию показал, что в день Кристиан тратит примерно 6 евро (530 рублей). Эта ситуация его категорически не устраивала. В качестве экономного способа отапливать квартиру он начал использовать майнинг.
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С помощью калькулятора эффективности Cryptocompare Mining Кристиан понял, что на максимальной мощности каждая видеокарта будет нагреваться до 80℃. Этот факт навел его на мысль, что не плохо было бы всё тепло автоматически переводить на тепловой насос и таким образом обогревать дом. Так он и сделал, переместив всё компьютерное оборудование в комнату с насосом. Результат оказался впечатляющим.
По словам майнера, в день видеокарты приносят ему около 4 долларов (300 рублей), что практически покрывает плату за электроэнергию. В жаркие летние дни Кристиан вообще ничего не платит: электричество он получает от солнечных панелей, установленных на крыше дома.
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