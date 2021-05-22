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Пару дней назад правительство Китая объявило, что намерено полностью запретить криптовалюту в стране. Эффект оказался даже сильнее, чем от любых твитов Илона Маска: все альткоины, ровно как и биткоин, упали на 15-70%. Сегодня оказалось, что всё гораздо серьёзнее. В Китае начинают создание специальной горячей линии, призванной отслеживать любые криптовалютные махинации и налагать штрафы на нарушителей.

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Издание The Financial Times сообщает, что комиссия по развитию и реформам Внутренней Монголии (IMDRC) планирует создать горячую линию для сообщений о подозреваемых в добыче "полезных криптовалютных ископаемых". Соответствующий отчет поступил вскоре после того, как агентство Reuters сообщило, что Китай запретил финансовым учреждениям предлагать клиентам любые услуги, связанные с криптовалютой, такие как торговля, регистрация, клиринг, финансовые расчеты и т.д. Якобы это делается для того, чтобы сдержать спекуляции на рынке и возобновить количество производимых чипов. А также сохранить экологию.

Комиссия IMDRC хочет, чтобы горячая линия помогла ей полностью остановить любые операции, которые остались в провинции, несмотря на официальный запрет со стороны правительства. Не исключено, что добыча криптовалюты продолжится из-за высокой прибыльности.

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