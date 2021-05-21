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Сегодня во время мероприятия "Новое знание" в качестве спикера выступил миллиардер Илон Маск. Для этого он специально прилетел в Россию. На форум его пригласил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме главных вопросов и амбиций Илона в России, таких как открытие нескольких заводов и фирменных магазинов Tesla, глава SpaceX в своём духе поведал слушателям несколько интересных вещей.

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Во-первых, он рассказал, что всерьёз восхищается достижениями Советского Союза в сфере индустриального и технического развития страны. В связи с этим России и США просто необходимо выстраивать более плотные двусторонние коммуникации с целью покорения космоса и не только его. Кроме того, Илону Маску нравится, как звучит русский язык. Не зря же он сегодня облетел полсвета.

Как известно из его многочисленных постов, Маск не слишком религиозен. Верой в бога не славится, зато его интересует вопрос, откуда же всё-таки появился человек. Несмотря на то, что внеземной жизни или инопланетян пока что никто не видел, миллиардер относит себя к числу тех, кто придерживается внеземной теории создания человечества. Концом своего выступления Илон выбрал короткое описание своей жизни – быть полезным людям, и только.