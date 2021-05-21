Илон Маск и Стив Возняк сегодня летят в Россию, чтобы поделиться знаниями и опытом
Сегодня или завтра Россию посетят два известнейших миллиардера мира: Илон Маск и Стив Возняк. Первый – главный исполнительный директор Tesla, генеральный директор SpaceX, основатель Neuralink – компании, занимающейся разработкой и освоением искусственного интеллекта, а также филантроп и известный активист социальной сети Twitter.
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Второй – соучредитель Apple, проектор и инженер революционных компьютеров Apple I и Apple II, обладатель медали по технологиям, которую ему лично вручил Рональд Рейга, и доктор 10-ти технических университетов. Оба прилетят в Москву для участия в марафоне "Новое Знание". Марафон начался 20 мая и завершится 22 мая текущего месяца. Дата и время их выступлений не объявлены.
Кроме них, спикерами марафона также выступят Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, известный бизнесмен Олег Тиньков, профессиональный киберспортивный комментатор по CS:GO Алексей Пчёлкин, генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и многие другие. С полным списком спикеров вы можете ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
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