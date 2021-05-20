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С самого релиза Cyberpunk 2077 славится завышенными системными требованиями. Поиграть в игру на среднем пользовательском ПК будет достаточно сложно, т.к. без дорогой видеокарты ничего не запустится. Кроме того, высококачественные текстуры появятся только на высочайших настройках графики, что, опять же, зависит от видеокарты. Скриншоты игры показывают, что на "ультрах" тайтл всё-таки оправдывает свою стоимость. То же самое можно сказать и про The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011 год).

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Конечно, ванильная версия игры значительно уступает Киберпанку, а вот экспериментальная Skyrim Special Edition от моддера Elyrious – нет. В ней установлено более 500 модов на улучшение текстур, теней, отражений, света, неонов и т.д. Свою работу геймер показал на странице Reddit.

По словам пользователя, после 500-т установленных модов он наконец достиг поставленной цели и своей мечты – игра включает огромное количество графических "плюшек", но выглядит максимально реалистично и близко к оригиналу. Стоит отметить, что на RTX 2070 Super у моддера не больше 50 fps. Соответственно, на слабых видеокартах эти значения уменьшатся.

Источник.

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