По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
Несмотря на то, что пользователи заждались новую Grand Theft Auto 6, разработчики её анонсировать не планируют. Пора уже признать, что им попросту невыгодно затевать нечто такое прямо сейчас. У Rockstar Games достаточно способов оплачивать зарплаты всем сотрудникам без каких-либо перебоев. При большом желании они даже могут взяться за новую Triple-A игру.
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Серию слухов о том, что выход шестой части намечен на 2024-й, в конце-концов подтвердил проверенный инсайдер в Twitter. Не доверять его словам – всё равно, что не доверять самой студии Rockstar. Фанатам в данном случае остаётся надеяться на чудо. Или же присоединяться к комьюнити и создавать свою GTA 6.
Как ни странно, до полноценной игры в виде мода с названием "Grand Theft Auto 6 Remake" дело пока не дошло. Всё, чем заняты фанаты, это проектирование карт. Так, недавно в интернете появилось ещё одно фанатское произведение. Выглядит карта вполне внушительно. При масштабировании она чуть меньше GTA 5, которая в своё время отличалась один из самых больших игровых миров. К слову, с тех пор мало что изменилось. Игра 6-летней давности всё ещё в лидерах (51.33² миль). На карте изображено много уникальных мест, одним из которых является "Мини Гаити". Рассмотреть её детально вы сможете на картинке снизу.
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