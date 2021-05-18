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Несмотря на то, что пользователи заждались новую Grand Theft Auto 6, разработчики её анонсировать не планируют. Пора уже признать, что им попросту невыгодно затевать нечто такое прямо сейчас. У Rockstar Games достаточно способов оплачивать зарплаты всем сотрудникам без каких-либо перебоев. При большом желании они даже могут взяться за новую Triple-A игру.

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Серию слухов о том, что выход шестой части намечен на 2024-й, в конце-концов подтвердил проверенный инсайдер в Twitter. Не доверять его словам – всё равно, что не доверять самой студии Rockstar. Фанатам в данном случае остаётся надеяться на чудо. Или же присоединяться к комьюнити и создавать свою GTA 6.

Как ни странно, до полноценной игры в виде мода с названием "Grand Theft Auto 6 Remake" дело пока не дошло. Всё, чем заняты фанаты, это проектирование карт. Так, недавно в интернете появилось ещё одно фанатское произведение. Выглядит карта вполне внушительно. При масштабировании она чуть меньше GTA 5, которая в своё время отличалась один из самых больших игровых миров. К слову, с тех пор мало что изменилось. Игра 6-летней давности всё ещё в лидерах (51.33² миль). На карте изображено много уникальных мест, одним из которых является "Мини Гаити". Рассмотреть её детально вы сможете на картинке снизу.

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