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По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром

Не от разработчиков, но на оригинальную очень похожа.
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Несмотря на то, что пользователи заждались новую Grand Theft Auto 6, разработчики её анонсировать не планируют. Пора уже признать, что им попросту невыгодно затевать нечто такое прямо сейчас. У Rockstar Games достаточно способов оплачивать зарплаты всем сотрудникам без каких-либо перебоев. При большом желании они даже могут взяться за новую Triple-A игру.

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Серию слухов о том, что выход шестой части намечен на 2024-й, в конце-концов подтвердил проверенный инсайдер в Twitter. Не доверять его словам – всё равно, что не доверять самой студии Rockstar. Фанатам в данном случае остаётся надеяться на чудо. Или же присоединяться к комьюнити и создавать свою GTA 6.

Как ни странно, до полноценной игры в виде мода с названием "Grand Theft Auto 6 Remake" дело пока не дошло. Всё, чем заняты фанаты, это проектирование карт. Так, недавно в интернете появилось ещё одно фанатское произведение. Выглядит карта вполне внушительно. При масштабировании она чуть меньше GTA 5, которая в своё время отличалась один из самых больших игровых миров. К слову, с тех пор мало что изменилось. Игра 6-летней давности всё ещё в лидерах (51.33² миль). На карте изображено много уникальных мест, одним из которых является "Мини Гаити". Рассмотреть её детально вы сможете на картинке снизу.
Источник.

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Leshiy2371
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Gringo
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Значит, 3090 решили оставить майнерам. Будут им впаривать по 450-500 тыс.
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Renegade1979
19:27
Ну то с Рашки ж виднее, там уже лидеры мирового автопрома! Французского в основном. Всем выдать электро ладу колину! Под ипотеку
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19:27
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Renegade1979
19:26
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Renegade1979
19:26
Вернись набутылку, сейчас же! И заплати Кадыру ясакЪ https://2ch.hk/b/arch/2021-03-26/src/243188701/16167266900400.gif
Аналитики считают, что средние цены на накопители вырастут не более чем на 22%
Leshiy2371
19:25
Тебе нужна запись из Совместного режима ?
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
Aslan Heroes
19:24
Если там DLSS четвёртой версии который делает такое же изображение как и у оригинала, тогда топ ибо DLSS второй версии сосёт.
No Man’s Sky скоро получит поддержку NVIDIA DLSS: частота кадров увеличится до двух раз
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