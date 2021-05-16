Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Специалисты из США предложили заряжать электромобили беспроводными зарядками на дорогах

Разрядка на полпути больше не является проблемой.
[ ] для раздела Блоги
7
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как показала история, одних красивых слов о сохранении экологии иногда бывает достаточно, чтобы люди пересели с обычных автомобилей в электромобили. Однако, иногда с участием экологически-чистых машин случаются весьма неприятные случаи. Например, когда вы едете по межгородской дороге, а на полпути кончается топливо. Заправить нечем, поэтому остаётся единственный и, притом, не самый дешевый вариант – буксир. К счастью, над решением данной проблемы бьётся не один десяток исследователей.

реклама

За 7 лет они нашли оптимальный выход: вмонтировать в дороги беспроводные зарядные станции. Чтобы зарядить автомобиль, не понадобится делать остановки или подсоединять что-то к корпусу. Машины будут получать необходимую дозу электричества прямо во время езды.

Для обозначения дорог з зарядными полотнами создадут отдельное приложение, где на карте будут отмечены все места подзарядки. Нынешний прототип устройства способен сам определять тип автомобиля, движущегося по дороге, и подбирать ему нужный тип напряжения. После подзаряди на счёт водителя будет отправляться квитанция с оплатой.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
14Tb Seagate - 82000р
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Не стоит объяснять, какой фурор в мире электрокаров произведёт внедрение данной технологии. К слову, на это потребуется чуть больше 5-ти лет. Тогда машины на электричестве по праву смогут сравниться с традиционными автомобилями, и со временем вытеснить их с рынка.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
6
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
52
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
13
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
43
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 43
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 52
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi может вернуть свой популярный Redmi Note 8
4
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
33
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
51
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
88
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
44
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё 20 смартфонов получат стабильную MIUI 12.5 до конца мая
+
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
41
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
59
Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
3
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
48
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
34
29 смартфонов Huawei и Honor получили новую операционную систему HarmonyOS 2.0
6
Corsair знакомит пользователей с DDR5 в новой брошюре и предвещает 512 ГБ памяти в настольных ПК
50
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
11
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
15
Последнее обновление Windows 10 вызывает проблемы со звуком
15
Добыча Эфириума на видеокартах уже в июле может стать убыточной – EIP-1559 снизит комиссии в 2 раза
45
Новая подписка в Call of Duty: Warzone будет стоить 99 долларов
12
GSC Game World выложили скриншот по S.T.A.L.K.E.R. 2 и сообщили о новой программе сотрудничества
7

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
239
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
52
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
30
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
33
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
6

Сейчас обсуждают

Игорь Фролов
19:08
Карл! Есть люди которые слили свои карты и дали предзаказ на новые, Карл! Все они успешно кинуты и посланы нах, деньги им вернулись или предложили еще ждать бесконечность, Карл! Но Карл слишком узко м...
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
Renegade1979
19:06
Так мы сейчас переименуемся в Великое Княжество Киевське, а вас в ООН заставим переименоваться в Моськовию, улус Урды. И вся ООН за это проголосует, и вы станете моськовитами и ордынцами ))
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
Avraam Karagezoff
19:06
А ты читай что я наверху написал
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
ахахах
19:05
а у него друзья фашисты одни
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
terenty79
19:05
ну после платной подписки к ним придут.
Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
Александр Стельмах
19:04
Видимо это ваш максимальный уровень 🧠 шутить про украинцев 😄, ну это и не удивительно 🤷🏻‍♂️.
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
Avraam Karagezoff
19:04
Близорукие , время фиата завершается наступает эра цифровых валют обвал не обвал не суть уже скоро будете пользоваться холодными кошелками вместо наличностей и банкокарт
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
ахахах
19:03
всё ворьё ссылали на эту окраину,так и пошло название украина
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
Сергей Петров
18:59
Да ладно тебе. Ну подумаешь кто-то купил видеокарту и заработал на ней на 10 еще таких же, в то время, как ты нашел ей единственное применение: гонять болванчиков пару лет, пока она не устареет и стан...
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
Bare_Metal
18:59
Она бесплатно нахер никому была не нужна, как, впрочем, и все остальные говносоцсети. Интернет должен умереть. Люди должны быть свободны.
Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем