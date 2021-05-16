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Как показала история, одних красивых слов о сохранении экологии иногда бывает достаточно, чтобы люди пересели с обычных автомобилей в электромобили. Однако, иногда с участием экологически-чистых машин случаются весьма неприятные случаи. Например, когда вы едете по межгородской дороге, а на полпути кончается топливо. Заправить нечем, поэтому остаётся единственный и, притом, не самый дешевый вариант – буксир. К счастью, над решением данной проблемы бьётся не один десяток исследователей.

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За 7 лет они нашли оптимальный выход: вмонтировать в дороги беспроводные зарядные станции. Чтобы зарядить автомобиль, не понадобится делать остановки или подсоединять что-то к корпусу. Машины будут получать необходимую дозу электричества прямо во время езды.

Для обозначения дорог з зарядными полотнами создадут отдельное приложение, где на карте будут отмечены все места подзарядки. Нынешний прототип устройства способен сам определять тип автомобиля, движущегося по дороге, и подбирать ему нужный тип напряжения. После подзаряди на счёт водителя будет отправляться квитанция с оплатой.

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Не стоит объяснять, какой фурор в мире электрокаров произведёт внедрение данной технологии. К слову, на это потребуется чуть больше 5-ти лет. Тогда машины на электричестве по праву смогут сравниться с традиционными автомобилями, и со временем вытеснить их с рынка.