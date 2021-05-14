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Один из крупнейших информационных сайтов России 4PDA сегодня был официально заблокирован Роскомнадзором на территории Российской Федерации. "Пробное" решение о запрете портала приняли ещё 26 марта, а в действие санкции привели только сегодня. Соответствующий иск подало ООО "Национальный спортивный телеканал". Следует отметить, что иск отправили не напрямую в главный офис 4PDA. Его отослали провайдеру "КлаудФлэр, Инк", предоставляющему порталу домен .ru.

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Некоторое время назад 4PDA бесплатно вещал трансляции телеканала "Футбол 1", за что и был привлечён к ответственности. В обращении истец требовал ограничить доступ ко всему сайту, а не к отдельным его страницам, нарушающим авторские права. Что примечательно, на заседание суда не пришли ни истцы, ни представители 4PDA, ни даже Роскомнадзор, который был приглашен в качестве третьего лица, незаинтересованного в деле.

Несмотря на эти казусные обстоятельства, суд всё-таки удовлетворил просьбу истца и вынес приговор. После небольших махинаций доступ к порталу был возвращён. Теперь полная ссылка на него выглядит следующим образом: 4pda.to. .to в данном случае является ни чем иным, как доменом верхнего уровня государства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана.