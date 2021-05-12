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Скриншоты RTX 3080 Ti на сайте MSI опубликовал в Твиттере инсайдер @momomo_us

Всё указывает на скорый анонс карты.
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Сегодня в Твиттере инсайдер @momomo_us опубликовал скриншоты, на которых показан веб-сайт MSI со списком видеокарт Nvidia GeForce. Среди них есть и не анонсированная RTX 3080 Ti, что, по-видимому, подтверждает существование модели. Сразу же после того, как твит был опубликован, MSI быстро исправила свою оплошность, поэтому вы больше не сможете найти полную версию списка на веб-сайте. Этот небольшой сбой указывает на то, что партнеры Nvidia скоро получат пользовательские карты, полностью готовые к выпуску. Фактически утечка подтверждает недавний слух о карте MSI RTX 3080 Ti Suprim X, которую заметили в ОАЭ .

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По тем же слухам, спецификации RTX 3080 Ti включают 10 240 ядер CUDA, 320 ядер Tensor и 80 ядер RT, а также базовую тактовую частоту в 1365 МГц. При разгоне значения увеличиваются до 1666 МГц. Что касается памяти, RTX 3080 Ti использует 12 ГБ GDDR6X с тактовой частотой 19 Гбит/с. Исходя из этого, очевидно, что RTX 3080 Ti работает с 384-битной шиной памяти и имеет пропускную способность памяти в 912,4 ГБ/с.

Флагманская RTX 3080 Ti должна работать на том же ядре, что и RTX 3080 с RTX 3090 на матрице GA102. Поскольку Nvidia обновляет серию Ampere для борьбы с майнерами Ethereum, её могут изменить на GA102-225-A1. На наличие встроенного аппаратного ограничителя майнинга указывает цифра 225 в середине. Что касается игровой производительности, "внутренности" RTX 3080 Ti должны обеспечить производительность, близкую с RTX 3090, что автоматически делает ее одной из лучших видеокарт на рынке.
Источник.

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3090 в игровом компе, без дела не простаивает. Целых 50 баксов в сутки. Как раз скуплю все игры за время майнинг бума.
Скриншоты RTX 3080 Ti на сайте MSI опубликовал в Твиттере инсайдер @momomo_us
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