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Недавно по сети прошёл слух, что близится анонс Grand Theft Auto 6 – легендарного продолжения GTA 5. Ни для кого не секрет, что Rockstar Games изрядно постарались над сюжетной линией последней. Онлайн в ней настолько велик и объёмен, что полностью охватить его возможности не выйдет и за месяцы активной игры. Следовательно, следующая часть обязана быть ещё больше, ещё красивее и ещё реалистичнее. Другого от неё не ждут.

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Впервые утечкой поделился инсайдер Okami, однако пару дней назад он выпустил опровержение. Сам на себя. По его словам, информация оказалась неверной. Более вероятный прогноз таков: Grand Theft Auto 6 не выйдет в ближайшие 5-6 лет. Не исключено, что сроки не окончательны. Инсайдер также не уточняет, что имеется ввиду: анонс или же релиз. Как правило, разработка Triple A игр между ними занимает по несколько лет.

Кроме того, инсайдер написал, что он бы сильно удивился, если бы шестая часть вышла на рынок как минимум до 2025. Вероятно, тогда Rockstar набирала сотрудников, чтобы доработать консольную версию GTA 5 на PlayStation 5 и Xbox Series X. Стоит отметить, что даже несмотря на возможную достоверность данных, слова инсайдера не могут быть достоверным источником.

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