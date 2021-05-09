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Другое

Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом

Пиратам в Starlink путь заказан.
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После того, что миллиардер Илон Маск пообещал пользователям своего спутникового интернета Starlink, каждый юзер сети наверняка захотел избавиться от своего нынешнего оператора и перейти к абсолютно безлимитному скоростному интернету Илона. Сделать это сейчас в России и многих других странах нельзя, т.к. бета-тестирование проводится в Америке и нескольких странах Европы. Однако появилась и другая проблема: Starlink запрещает пользоваться пиратскими сайтами.

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Как бы там ни было, в мире достаточно сложно найти человека, который бы ни разу в жизни не использовал пиратские методы скачивания медиа. Так или иначе, каждый качал с интернета музыку, фильмы, книги, сериалы, игры и т.д., не платив за них ни гроша. Пользователь с платформы Reddit сообщил, что Илон Маск встроил в свой спутниковый интернет активный идентификатор пиратского контента. Притом сделал это, никого не предупредив.

В своём посте пользователь рассказывает, что он короткое время после подключения Starlink скачивал из интернета исключительно пиратское ПО. Недавно прямиком от команды Starlink ему пришло сообщение с просьбой перестать использовать нелицензированные материалы. Исходя из письма, если в будущем "пират" не перестанет нарушать авторские права, ему отключат интернет, а в более тяжком случае на него могут даже подать в суд.

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Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
21:59
А что будет со страдальцами с трекеров, испытывающими глубочайший ужас от одного слова "Чебурнет"? Как теперь быть этим несчастным, возлагавшим столько надежд на гений Илона Маска?
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
ego0550
21:55
А где твой отчет по зарплате и других дохода? ;)
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
SMA
21:55
>В своём посте пользователь рассказывает, что он короткое время после подключения Starlink скачивал из интернета исключительно пиратское ПО ооо, сейчас тут у некоторых патриотов америки, не разу там н...
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
DOaG
21:54
Зря такое говорите. Это боль. БОЛЬ. На меня такое навалилось два с половиной года назад. AngryBeer! Держись, мужик! Потом станет легче.
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Просто Хомяк
21:54
Только написал комментарий, и тут же минус прилетел :) Дежурите тут по очереди что ли, балконные миллиардеры?
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
Inqizitor
21:54
Рейд Шадоу Легендз - от харьковчан даже, Плариум наш местный делает. Что, обломался, глупец? https://hsto.org/webt/9d/te/hk/9dtehk7e41mpskrksi4z5vbmzsy.png
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Саня Крутой
21:53
Так народ и выводит, вы не путайте людей которые зарабатывают на этом и "инвесторов", бинанс более 300к может блокнуть выводить приходится частями. Ну что скажешь любитель 3д, виртуальные нолики?
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
AngryBeer
21:52
Так все из них как один сидят у мамки на шеи и ни кто не работает. Ты сам посмотри, вокруг одни джамшуты и равшаны. В магазине работают они, улицы подметают они, сантехники и прочие, прочие всё они. Л...
Переход на Ethereum 2.0 положит конец майнингу, а вложения в дорогие видеокарты может не окупиться
DOaG
21:51
Ну... я тоже надеюсь. Даже, наверняка, возьму.
Activision Blizzard возлагает на Diablo IV большие надежды
Bare_Metal
21:51
У "старлинка" не будет широкой аудитории пользователей, "стралинк", де-факто - это куча мусора на орбите.
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
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