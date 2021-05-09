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После того, что миллиардер Илон Маск пообещал пользователям своего спутникового интернета Starlink, каждый юзер сети наверняка захотел избавиться от своего нынешнего оператора и перейти к абсолютно безлимитному скоростному интернету Илона. Сделать это сейчас в России и многих других странах нельзя, т.к. бета-тестирование проводится в Америке и нескольких странах Европы. Однако появилась и другая проблема: Starlink запрещает пользоваться пиратскими сайтами.

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Как бы там ни было, в мире достаточно сложно найти человека, который бы ни разу в жизни не использовал пиратские методы скачивания медиа. Так или иначе, каждый качал с интернета музыку, фильмы, книги, сериалы, игры и т.д., не платив за них ни гроша. Пользователь с платформы Reddit сообщил, что Илон Маск встроил в свой спутниковый интернет активный идентификатор пиратского контента. Притом сделал это, никого не предупредив.

В своём посте пользователь рассказывает, что он короткое время после подключения Starlink скачивал из интернета исключительно пиратское ПО. Недавно прямиком от команды Starlink ему пришло сообщение с просьбой перестать использовать нелицензированные материалы. Исходя из письма, если в будущем "пират" не перестанет нарушать авторские права, ему отключат интернет, а в более тяжком случае на него могут даже подать в суд.