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Очевидно, каждый из нас в жизни смотрел хоть один фильм, где храбрые парни из Америки спасают мир от летящего с большой скоростью огромного астероида. По сюжету, в последний момент, когда гибель уже неизбежна, находятся смельчаки, которые или взрывают космическое тело или путём манипуляций изменяют орбиту его полёта. Примером тому вышедший в 1998 году легендарный фильм Армагеддон. Так вот, недавно космическое агентство NASA решило на практике узнать, сможет ли человечество уберечь себя в случае катастрофы.

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Оказалось, что нет. Без монтажа и спецэффектов Голливида не обойтись. Основная проблема в том, что на Земле сейчас не существует технологии, позволяющей спасти планету от астероида. Объединение всех государств мира, по данным учений NASA, не сможет разработать её даже за полгода до дня обрушения. В NASA говорят, что им попросту не хватит времени, чтобы запустить к астероиду специальный космический корабль и совершить спасательную операцию.

Вторая проблема – совершенная неорганизованность мирового правительства. Расчёты NASA сообщают, что правительство не сможет вовремя провести всеобщую эвакуацию из мест возможного поражения. Приведённый ниже снимок Европы красным оттенком показывает, какую её часть уничтожил астероид во время учений. При любой возможной версии событий Италия, Германия, Франция, Болгария, Чехия, Польша, Словакия и другие будут стёрты с лица земли.