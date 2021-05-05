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Как говорится, "пора и честь знать". Ещё в 2015 году на пк впервые вышла Grand Theft Auto 5, а продолжения серии нет. Пока оно не появилось геймеры всеми силами пытаются натолкнуть Rockstar на эту идею. Похоже, что безрезультатно. Обвинять студию в игнорировании просьб нельзя. После того, что случилось с Cyberpunk 2077, ждать можно долго, но комьюнити всё же сделало ещё одну попытку.

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В качестве субъекта, выражающего их мысли, пользователи выбрали актёра Джонни Синса, более известного под прозвищем "Лысый из Brazzers". Что примечательно в таких случаях, актёр действительно лыс, однако загвоздка не в этом. Специально для пользователей он записал на YouTube короткий ролик длительностью в 30 секунд. В нём он лично обращается к Rockstar Games и прямым текстом говорит, что время GTA 6 наступило. Прямо сейчас.

Мы все любим GTA 5, но мы также с нетерпением ждём GTA 6. Давайте, Rockstar Games, дайте нам GTA 6. Мы терпеливо ждём, когда вы это сделаете.

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К слову о коммерции данного вопроса, актёр высказал мнение публики всего за 109 долларов (8 тыс. руб.). Услугу они приобрели через сервис Cameo. В прошлом геймеры обращались к нему, чтобы он попросил Ubisoft усовершенствовать оперативника Tachanka из игры Rainbow Six Siege.

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