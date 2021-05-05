Лысый из Brazzers намекнул Rockstar, что им следует выпустить GTA 6
Как говорится, "пора и честь знать". Ещё в 2015 году на пк впервые вышла Grand Theft Auto 5, а продолжения серии нет. Пока оно не появилось геймеры всеми силами пытаются натолкнуть Rockstar на эту идею. Похоже, что безрезультатно. Обвинять студию в игнорировании просьб нельзя. После того, что случилось с Cyberpunk 2077, ждать можно долго, но комьюнити всё же сделало ещё одну попытку.
реклама
В качестве субъекта, выражающего их мысли, пользователи выбрали актёра Джонни Синса, более известного под прозвищем "Лысый из Brazzers". Что примечательно в таких случаях, актёр действительно лыс, однако загвоздка не в этом. Специально для пользователей он записал на YouTube короткий ролик длительностью в 30 секунд. В нём он лично обращается к Rockstar Games и прямым текстом говорит, что время GTA 6 наступило. Прямо сейчас.
Мы все любим GTA 5, но мы также с нетерпением ждём GTA 6. Давайте, Rockstar Games, дайте нам GTA 6. Мы терпеливо ждём, когда вы это сделаете.
К слову о коммерции данного вопроса, актёр высказал мнение публики всего за 109 долларов (8 тыс. руб.). Услугу они приобрели через сервис Cameo. В прошлом геймеры обращались к нему, чтобы он попросил Ubisoft усовершенствовать оперативника Tachanka из игры Rainbow Six Siege.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила