Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В сети обнаружились спецификации RTX 3050 Ti: 4 Гб видеопамяти и 1500 Мгц

Характеристики мобильной карты подтверждены GPU-Z.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После того, как ранее были опубликованы тесты об энергопотреблении видеокарт Nvidia GeForce RTX 3050 и 3050 Ti, спецификации старшей модели снова появились в Интернете. Проверка с помощью тестировщика GPU-Z от TechPowerup подтвердила характеристики RTX 3050 Ti для ноутбуков. 3050 Ti тестировалась на базе тайваньского ноутбука Clevo.

реклама

Поскольку модели с этим чипом еще не поступили в продажу, результатами, вероятно, поделился сотрудник Clevo, работающий в корпорации. Пока не ясно, как будет называться графический процессор, но мы видим, что он имеет PCI Device ID 25A0. Графический процессор подключен к аппаратуре через восемь линий PCI-E 3.0.

В соответствии с предыдущими отчетами, 3050 Ti, похоже, имеет 2560 ядер CUDA в паре с 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она работает на частоте 1222 МГц и использует 128-битную шину. В буст-режиме частота повышается до 1485 МГц, что означает, что ноутбук потребляет около 60 Вт в час. По слухам, анонс GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti намечен на вторник следующей недели. Одновременно с ними представят новые процессоры Intel Tiger Lake-H.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
13
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 140
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
221
Цена Эфириума приблизилась к 3000 долларам, а доходы майнеров упали на 25%
76
58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода
2
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
458
10 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5
+
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
20
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
15
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
53
Почти новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся в руках у ребёнка
2
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
13
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
47
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
29
3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
5
На Reddit появились скриншоты из Battlefield 6
1
Фанат Diablo II потратил 4 года, чтобы собрать всю коллекцию предметов
1
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
93
Виталик Бутерин стал миллиардером после того как Эфириум преодолел планку в 3000 долларов
20
Стала известна примерная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
3
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
21
Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII
3

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
70
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
63
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
50
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
13
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
+

Сейчас обсуждают

BorealSine
20:27
Забудь старую норму, мы теперь живем в новом мировом порядке. Если ты думаешь, что сейчас дорого, то ты ничего не видел)
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
terenty79
20:26
да е если и выйдет на настольнике, за 50 тысяч в рознице она нахрен не нужна.нужны хорошие быстрые карты с ценой от 10 до 15к. все остальное майнерам на раскопки и мажориками на форумах мерится у ко...
GPU-Z подтверждает спецификации мобильной GeForce RTX 3050 Ti
Don-Pedro
20:26
Уважаемый, а где можно качнуть фотосет с этой телкой?
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
BorealSine
20:24
Компы разработчиков заняты майнингом просто, не до игр, понимаете? А встройка плохо тянет, ыыыы
Инсайдеры назвали сроки выхода Grand Theft Auto VI и наиболее вероятную причину задержки до 2024 г
Денис Самонов
20:21
100% Не ссыте геймеры. Дадите ещё третью жизнь нашим картам ) скоро пос и сливать начнем неликвид вам
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
Денис Самонов
20:19
Где-то в сторонке плачет зилот
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
Димон Тор
20:18
НОЖЕТОЧКА В НАТУРЕ НОЖ НАТОЧИТ ИЛИ ЭТО ПОЛНЫЙ РАЗВОД КАК ОБЫЧНО НА ( АЛИКЕ )
Недорогие и полезные товары с AliExpress: электроточилка для ножей, лазерная рулетка и другие
Leshiy2371
20:15
У МСИ только Бета-биос - так что официальной поддержки на В450/Х470 пока нет.
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
gdvseversk
20:14
Расскажите это моей 280х 4 гига
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
h2o
20:14
сделать хорошую игру это как разработать самолёт: 5 лет разработок и проверки концепций. 4 года испытательный образец. 2 года испытаний и похорон лётчиков, 2 года сертификаций....и потом может быть он...
В S.T.A.L.K.E.R. 2 заложено контента на «сотни часов» геймплея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем