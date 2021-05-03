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После того, как ранее были опубликованы тесты об энергопотреблении видеокарт Nvidia GeForce RTX 3050 и 3050 Ti, спецификации старшей модели снова появились в Интернете. Проверка с помощью тестировщика GPU-Z от TechPowerup подтвердила характеристики RTX 3050 Ti для ноутбуков. 3050 Ti тестировалась на базе тайваньского ноутбука Clevo.

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Поскольку модели с этим чипом еще не поступили в продажу, результатами, вероятно, поделился сотрудник Clevo, работающий в корпорации. Пока не ясно, как будет называться графический процессор, но мы видим, что он имеет PCI Device ID 25A0. Графический процессор подключен к аппаратуре через восемь линий PCI-E 3.0.

В соответствии с предыдущими отчетами, 3050 Ti, похоже, имеет 2560 ядер CUDA в паре с 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она работает на частоте 1222 МГц и использует 128-битную шину. В буст-режиме частота повышается до 1485 МГц, что означает, что ноутбук потребляет около 60 Вт в час. По слухам, анонс GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti намечен на вторник следующей недели. Одновременно с ними представят новые процессоры Intel Tiger Lake-H.

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