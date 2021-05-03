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Многие геймеры из СНГ уже годами ждут, когда же они смогут вновь очутиться в мире Сталкера, но с ощутимыми графическими различиями по сравнению с прошлыми играми, а в добавок и с новым сюжетом. После того, как GSC Game World публично "объявила о своём существовании", скорое появление S.T.A.L.K.E.R. 2 переросло в вопрос времени. Если уж студия выпустила тизер, значит, дело близится в концу. Вот только не всё так хорошо, как может показаться.

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Из прошлых утечек, которые были названы неправдивыми, мы уже знаем, что выход игры намечен на текущую зиму. Это в очередной раз подтвердила конфиденциальная документация Microsoft. Там в качестве даты релиза отмечен 4 квартал 2021 года. Однако есть загвоздка: поиграть в шутер не сможет ни один владелец PlayStation, будь у него PS4, PS5 или даже PS3. Версия консоли не имеет ровно никакого значения, ведь Microsoft недавно приобрела патент на эксклюзивность.

Единственное место, где будет продаваться S.T.A.L.K.E.R. 2 – сервис Game Pass. Таким образом на PC и Xbox Series X/S продолжение знаменитой серии будет доступно сразу в день выхода. Любителям PlayStation придётся ждать не меньше 3-х месяцев. Пока что патент эксклюзивности отмечен таким сроком. Иными словами, те, кто отдаёт предпочтение Sony, смогут поиграть в новый Сталкер лишь к лету 2022 года.

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