Во Флориде на законодательном уровне могут запретить соцсетям блокировать политические мнения
Сегодня Флорида стоит на пороге принятия закона, который наложит штраф на такие социальные сети, как Twitter и Facebook, которые сознательно удаляют политических кандидатов. Впервые законопроект был предложен в феврале этого года губернатором Роном ДеСантисом, сторонником бывшего президента Трампа, хотя республиканцы Флориды настаивают на том, что закон не имеет ничего общего с бывшим президентом, известным жителем социальных сетей, который ранее в этом году был удалён со всех популярных платформ.
реклама
Случай беспрецедентный, но господина Трампа буквально забанили везде, где только можно. Причиной этому послужила его "неугодная политическая позиция", в том числе и дискуссия о продажности выборов США. В какой-то момент он не рассчитал обратной силы, и был жестоко наказан за так называемое "экстремистские и неправдивые высказывания о политической ситуации в стране". Вышеуказанный законопроект предлагает не допустить подобных случаев в будущем.
В четверг Палата представителей Флориды 77 голосами против 38 приняла закон под номером SB 7072. Теперь законопроект возвращается в Сенат для утверждения некоторых изменений. Версия Сената предусматривает штрафы в размере 25 тысяч долларов за блокировку мнения определённого политического кандидата и 250 тысяч долларов за то же самое, но если он баллотировался на выборы президента. Отныне любая платформа, которая заблокировала политика на 60 и более дней, будет обязана выплатить огромный штраф.
Кроме того, официально запрещён теперь и знаменитый "теневой бан" – средство, позволяющее не блокировать пользователя напрямую, а снизить до нуля процент показа его публикаций и постов подписчикам.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила