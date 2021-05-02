Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня Флорида стоит на пороге принятия закона, который наложит штраф на такие социальные сети, как Twitter и Facebook, которые сознательно удаляют политических кандидатов. Впервые законопроект был предложен в феврале этого года губернатором Роном ДеСантисом, сторонником бывшего президента Трампа, хотя республиканцы Флориды настаивают на том, что закон не имеет ничего общего с бывшим президентом, известным жителем социальных сетей, который ранее в этом году был удалён со всех популярных платформ.

реклама

Случай беспрецедентный, но господина Трампа буквально забанили везде, где только можно. Причиной этому послужила его "неугодная политическая позиция", в том числе и дискуссия о продажности выборов США. В какой-то момент он не рассчитал обратной силы, и был жестоко наказан за так называемое "экстремистские и неправдивые высказывания о политической ситуации в стране". Вышеуказанный законопроект предлагает не допустить подобных случаев в будущем.

В четверг Палата представителей Флориды 77 голосами против 38 приняла закон под номером SB 7072. Теперь законопроект возвращается в Сенат для утверждения некоторых изменений. Версия Сената предусматривает штрафы в размере 25 тысяч долларов за блокировку мнения определённого политического кандидата и 250 тысяч долларов за то же самое, но если он баллотировался на выборы президента. Отныне любая платформа, которая заблокировала политика на 60 и более дней, будет обязана выплатить огромный штраф.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Кроме того, официально запрещён теперь и знаменитый "теневой бан" – средство, позволяющее не блокировать пользователя напрямую, а снизить до нуля процент показа его публикаций и постов подписчикам.

Источник.