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Во Флориде на законодательном уровне могут запретить соцсетям блокировать политические мнения

Больше никаких "неугодных" мнений.
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Сегодня Флорида стоит на пороге принятия закона, который наложит штраф на такие социальные сети, как Twitter и Facebook, которые сознательно удаляют политических кандидатов. Впервые законопроект был предложен в феврале этого года губернатором Роном ДеСантисом, сторонником бывшего президента Трампа, хотя республиканцы Флориды настаивают на том, что закон не имеет ничего общего с бывшим президентом, известным жителем социальных сетей, который ранее в этом году был удалён со всех популярных платформ.

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Случай беспрецедентный, но господина Трампа буквально забанили везде, где только можно. Причиной этому послужила его "неугодная политическая позиция", в том числе и дискуссия о продажности выборов США. В какой-то момент он не рассчитал обратной силы, и был жестоко наказан за так называемое "экстремистские и неправдивые высказывания о политической ситуации в стране". Вышеуказанный законопроект предлагает не допустить подобных случаев в будущем.

В четверг Палата представителей Флориды 77 голосами против 38 приняла закон под номером SB 7072. Теперь законопроект возвращается в Сенат для утверждения некоторых изменений. Версия Сената предусматривает штрафы в размере 25 тысяч долларов за блокировку мнения определённого политического кандидата и 250 тысяч долларов за то же самое, но если он баллотировался на выборы президента. Отныне любая платформа, которая заблокировала политика на 60 и более дней, будет обязана выплатить огромный штраф.

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Кроме того, официально запрещён теперь и знаменитый "теневой бан" – средство, позволяющее не блокировать пользователя напрямую, а снизить до нуля процент показа его публикаций и постов подписчикам.
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