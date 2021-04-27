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Вчера мы сообщали вам, что стала известна дата релиза одной из самых ожидаемых игр десятилетия – S.T.A.L.K.E.R. 2. По мнению актёра озвучки Александра Вилкова, игра выйдет уже этой зимой или вначале следующего года. Об этом он написал на своей страничке во ВКонтакте, но сегодня не совсем понятно, он ли это был. Факт того, что разработчик игры GSC Game World отреагировал на заявление спустя всего полдня, конечно, наталкивает на сомнения, однако PR-менеджер студии Захар Бочаров говорит дельные вещи.

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Во-первых, предполагаемый аккаунт Александра никак не идентифицирован. Нельзя утверждать, что его не создали фанаты или мошенники. Во-вторых, господин Бочаров сказал, что Вилков на данный момент не состоит в штате сотрудников. Даже если предположить, что аккаунт в соц. сети принадлежит ему, то такая осведомлённость должна аргументироваться чем-то, кроме того, что раньше он озвучивал первую игру серии Тень Чернобыля.

Альтернативная и наиболее вероятная точка зрения такова – Александра давно взяли на работу. PR-менеджер Бочаров незадолго перед релизом начал маркетинговую кампанию, решив подогреть интерес пользователей якобы просочившейся датой выхода игры, а затем свои же слова опровергнуть, дабы показать, что игра на финальной стадии, но одновременно и не давать геймерам лишних надежд. Итого мы имеем повышенный интерес со стороны пользователей, а со стороны студии – возможность на некоторый срок перенести релиз, не повредив репутацию

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