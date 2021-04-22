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Метеорологическое управление Великобритании объединилось с Microsoft для создания колоссального суперкомпьютера для отслеживания погоды и лучшего понимания того, как и почему меняется климат. Прибор будет работать на зелёной энергии, не загрязняя окружающую среду. Тренд на сохранение природы перерос исключение блока питания из комплекта поставки iPhone и громкие заявление Гретты Тунберг, превратившись в реальную стратегию с четким планом действий. Противники Apple уже было подумали, что это и вовсе никогда не произойдёт.

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Британское метеобюро отвечает за все метеорологические потребности на острове, сообщает, что новый суперкомпьютер будет производить более точные вычисления погодных условий, а также помогать агентству предвидеть экстремальные погодные условия. На этот проект рассчитано не менее 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, которые, по задумки проектировщиков, позволят получить современный компьютер с более чем удвоенной вычислительной мощностью по сравнению с любым суперкомпьютером в Великобритании сегодня.

Полные технические характеристики еще не раскрыты, поэтому неизвестно на чьих чипах работает эта штука, но источники сообщают, что она способна обеспечить вычислительную мощность в 60 петафлопс. Суперкомпьютер будет построен с помощью компании Cray, на данный момент принадлежащей HP Enterprise. В прошлом Cray использовала чипы Nvidia, Intel и AMD в своих проектах, поэтому мы сможем увидеть невероятное количество комбинаций всевозможных процессоров и видеокарт от компаний, напрямую связанных с игровым оборудованием для ПК.

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