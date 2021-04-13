На подходе мощнейшая RX 6900 XT Red Devil Ultimate 2850 МГц
Буквально только что к нам поступила информация от Западных источников о релизе пользовательской видеокарты Radeon RX 6900 XT с красочным названием Red Devil Ultimate. Среди всего семейства Big Navi она будет самой производительной по тактовым частотам: ожидается от 2,4 до 2,6 ГГц. Линейка "Красный дьявол" была представлена ещё в прошлом году, а теперь журналисты получили первые инженерные образцы.
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По данным wccftech, эта модель карты от PowerColor оснащена самым большим объёмом памяти. Основные предназначение видеокарты – это, конечно, игры и разгон. При разработке делался упор на энтузиастов и оверклокеров. Работа модели осуществляется через 16-фазное питание, которое будет производиться через тройные 8-контактные разъемы. Что касается конструкции и внешнего вида, PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate будет иметь ту же конструкцию охлаждения, что и остальные существующие сейчас устройства с кодовым именем Red Devil.
Во время бесшумного режима видеокарта потребляет 272 Вт. В режиме Boost – 303 Вт. Частота 2425 МГц в разгоне делает Red Devil Ultimate самой быстрой на рынке Radeon RX 6900 XT. Стоит отметить, что разогнать карту более 3000 МГц не выйдет: производитель установил искусственный барьер на увеличение частот. Предоставленный порталу overclocking.com BIOS дополнительно повысил частоту на 30 МГц. Учитывая дефицит полупроводников, за карту придётся отдать не меньше 2 000 долларов (152 тыс. руб.).
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