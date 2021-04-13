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В прошлом месяце по сети ходило множество утечек, якобы сообщающих о том, что сюжет одной из самых ожидаемых игр развернётся в 1980-х годах или около того. Плюс минус 5 лет разницы роли не играют. Все слухи основывались на мнении неизвестных инсайдеров, которые в своих постах опирались на данные ресурсов, где публиковались утечки. В итоге получился замкнутый круг, а установить первоисточник слухов так и не удалось.

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Теперь информация о главном герое в роли главаря наркокартеля и возвращении в знаменитый Vice City находится под большим сомнением. Более правдивая утечка расположена в данный момент на сайте Rockstar India. Там висит объявление о поиске работника с навыком создания внутриигровых анимационных программ. Конкретная задача работника – максимальное погружение геймера в игру.

По этому поводу фанаты придерживаются единственно возможной точки зрения: в Grand Theft Auto 6 события будут разворачиваться не в далёкие 80-е, а в наши дни. Вероятнее всего, прямо в игру встроят миссии, где нужно будет выполнять поиск информации в интернете. А, как известно, в 80-е ещё никаких вебсайтов не придумали.

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