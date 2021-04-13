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После развёрнутой презентации генерального директора nVidia Джена-Хсун Хуанга на ежегодной конференции в честь дня инвестора, где создатель RTX рассказал о достижениях в области искусственного интеллекта, создании новых GPU и разработке собственного настольного процессора, выступила финансовый директор компании Колет Кресс. В докладе она пообещала инвесторам, что выручка за 1 квартал 2022 года будет гораздо выше прогнозируемой ранее из-за поставки видеокарт для майнинга.

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Окончательная сумма, которую планирует заработать nVidia – 5,30 млрд долларов. После неё господин Хуанг добавил, что, несмотря на пессимистичные ожидания геймеров, видеокарты для майнинга никоим образом не скажутся на ухудшении дефицита обычных графических процессоров. Проводимый чуть раньше эксперимент доказал, что пользовательские карты оказались в дефиците совсем по другой причине, а майнеры скупили не больше 10-15% всех доступных товаров.

Вместо этого майнинговые карты станут своеобразным дополнением к уже существующему арсеналу чипов nVidia. Сразу же после первого квартала компания ожидает большой спрос на свои GPU, поэтому намерена в несколько раз увеличить производство.

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