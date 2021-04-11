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Некоторое время назад nVidia пригрозила майнерам запретом добывать криптовалюту на своих видеокартах на программном уровне. Со временем компания выполнила своё обещание, но команды хакеров взялись атаковать встроенный ограничитель, и результата добились. Одной победой они не ограничились, всерьёз заинтересовавшись технологией GRID (виртуализация графического процессора).

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До сегодняшнего дня технология виртуализации была разблокирована только на нескольких десятках центрах обработки данных. Хитрое программное обеспечение от nVidia было взломано, а возможность совмещать видеокарты для достижения максимальной производительности в играх отныне доступна каждому.

Суть nVidia GRID в том, чтобы 2 или больше людей могли удалённо управлять мощностью одного графического процессора. Использование одного чипа имеет смысл из-за высокой производительности современного оборудования. Нередко мощности оказывается слишком много, и она утекает впустую. Отдельные устройства с разблокированной виртуализацией nVidia предлагает за большие деньги. По крайней мере, так было раньше. Сейчас их продажи могут сильно упасть.

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