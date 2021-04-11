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В последнее время, кажется, достать PS5 даже сложнее, чем раньше. Несмотря на то, что релиз консоли состоялся 5 месяцев назад, и за это время можно было произвести как минимум половину от требуемого количества, хоть каких-либо запасов нет ни в одном магазине по всему миру. 18 марта крупнейшая сеть магазинов техники Walmart пообещала пользователям, что ожидается большое пополнение PlayStation 5. Вслед за этим на сайте были открыты предзаказы, которыми воспользовались десятки тысяч людей. Однако, ситуация не меняется: консолей нет.

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Вчера и сегодня американская сеть начала массово отменять предзаказы на PS5. В письмах Walmart сообщает, что магазин не рассчитал своих сил и столкнулся со слишком большим спросом. Из-за этого предзаказы либо отменяются насовсем, либо отодвигаются до неизвестных сроков. В результате покупателям показалось, что магазин их обманывает, пытаясь продать несуществующие товары. Статистика посещений сайта после этого упала вдвое.

В любом случае, ситуация с доступностью в Америке ничем не лучше, чем у нас. Консолей нет нигде, а, учитывая, что дефицит полупроводников повлиял и на продажи автомобилей, долгожданные игровые приставки до начала лета можно не ждать.

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