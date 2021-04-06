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В то время как модели из серии Ryzen 5000 только появляются на рынке, инсайдеры из Twitter и китайские источники уже вовсю строят догадки о Ryzen 6000 и 7000. О них сейчас ходят несколько интересных утечек. Систематизировав информацию из иностранных СМИ, пользователь Reddit с ником dudulab представил всё, что известно о новых поколениях Ryzen 6000 и Ryzen 7000 в ниже расположенной таблице.

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Как и в случае с нынешней серией Ryzen 5000, похоже, что процессоры Ryzen 6000 со встроенной графикой будут разделяться одновременно два типа чипов: Rembrandt (Рембрант) и Barcelo (Барсело). На них AMD перейдёт к архитектуре Zen 3 и Zen 3+. Модель с кодовым названием Барсело, очевидно, будет являться младшей моделью, т.к. она построена по 7-нм техпроцессу, в отличие от своих собратьев (6-нм).

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При переходе к Ryzen 7000 (7000G) AMD планирует переключиться на ещё более производительную архитектуру Zen 4 на 5-нм техпроцессе. В связи с такой мощностью, по мнению инсайдеров, компании будет не выгодно убирать из определённых моделей процессоров встроенную графику. Не исключено, что все "камни" Ryzen 7000 получат RDNA 3 вместе с памятью DDR5. Интересен ещё и тот факт, что по таблице новую графику добавят только в серию Phoenix, хотя об этом нигде больше не упоминается. Младшая Raphael останется на RDNA 2.

Источники: 1, 2.



