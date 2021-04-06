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В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар

И, конечно, необдуманные действия со стороны компаний.
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9
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Если вы постоянный читатель сайта и имеете минимальное понятие о работе многих современных устройств, то знаете, что глобальная нехватка поставок консолей, видеокарт, процессоров и т.д. объясняется нехваткой полупроводников. В частности, дефицит PlayStation 5 и Xbox Series X обусловлен отсутствием чипов управления питанием дисплеев.

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В журнале Bloomberg по этому поводу указывается, что ранее анонимный чип управления питанием дисплея - одна из наиболее недооцененных частей в цепочке поставок, которая сдерживает глобальное производство практически всех устройств, так или иначе связанных с компьютерными технологиями. В той же статье журнала под названием "Почему нехватка чипа стоимостью 1 доллар спровоцировала кризис в мировой экономике" указывается и несколько причин возникновения дефицита чипов.

Самая значимая – резкое сокращение производственных заказов (крупные IT-компании думали, что карантинные меры приведут к снижению спроса на компьютерные продукты, а не наоборот). Кроме того, из-за потерянных заказов на производство чипов устройства с обновлённой схемой сборки и комплектации тоже стали нуждаться в уже глубоко дефицитном товаре, а их разнообразие и количество увеличилось за счёт выхода нового поколения процессоров, видеокарт, приставок и остальных жизненно важных для геймеров вещей. Стоимость вышеупомянутого чипа в рознице, к слову, составляет не больше одного доллара.
Источник.

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Hdjdjkdid Djkdjdiiff
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При чем новость про ПС5 к новости про рокет лейки?Ты явно тупей тех хохлов!
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18:37
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